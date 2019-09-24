2019/09/24 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

كشفت عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية هدى سجاد، عن تحرك يقوم به رئيس الجمهورية برهم صالح لإسقاط ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخدمات النيابية تفجرها: برهم صالح خاطب العدل بكتاب لإسقاط ديون آسياسيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخدمات النيابية تفجرها: برهم صالح خاطب العدل بكتاب لإسقاط ديون آسياسيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).