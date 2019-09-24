راموس لو أردت هذا الامر للعبت التنس

2019/09/24 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، سعادته بالتواجد ضمن التشكيلة المثالية لعام 2019، التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال حفل “ذا بيست” أمس الإثنين، مشيرًا إلى أنه دائمًا يتطلع إلى التتويج بالألقاب الجماعية.وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أفضل عدم القدوم إلى هنا {يقصد حفلات الجوائز} على أن يتوج ريال

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