“محاكمة القرن” في الجزائر تنطلق داخل أسوار مغلقة

2019/09/24 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت الأنظار في الجزائر،الاثنين، صوب المحكمة العسكرية بالبليدة، التي انطلقت فيها محاكمة أبرز أركان نظام الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهمة التآمر

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