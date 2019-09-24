تجاوز الـ19 ألف ميغاواط.. العراق ينتج المعدل الأكبر في تاريخ صناعته للكهرباء

2019/09/24 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افــادت وزارة الـكـهـربـاء، الثلاثاء، بـتـجـاوز انـتـاجـهـا مـن الـطـاقـة 19 الف ميغاواط، ويعد الاكبر والاول منذ تأسيسها

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