العراق يعرض شحنتين من خام البصرة بعلاوة فوق السعر الرسمي

2019/09/24 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مصادر تجارية يوم الثلاثاء إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعرض شحنتين من خام البصرة الخفيف وخام البصرة الثقيل بواقع مليوني برميل للشحنة للتحميل في نوفمبر تشرين الثاني في عطاءين.وتطلب الشركة عروضا بعلاوات فوق سعر البيع الرسمي للخامين لآسيا.ويغلق العطاءان في 26 سبتمبر أيلول.

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