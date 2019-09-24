2019/09/24 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الثلاثاء ، ان حصيلة سلسلة عمليات تفتيش وتحر يومية نفذتها قواتها بمختلف التشكيلات لمتابعة تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحاكم المختصة في مناطق متفرقة من المحافظة، بلغت ( 38) مطلوبا للعدالة وفق مواد قانونية جنائية ومخالفات.ولفتت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ 38 مذكرة قبض بحق مطلوبين للقضاء في بابل وكالة خطوة برس.

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