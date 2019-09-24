هيئة النزاهة تضبط منتحلاً لصفة مسؤول فيها بنينوى

2019/09/24 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط منتحلا لصفة مسؤول فيها بنينوى.وذكر بيان للنزاهة وتلقته وكالة صدى، ان “ملاكات مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة تمكنت من ضبط متهم بانتحال صفة مسؤول فيها، مبينة قيامه بمراجعة عدد من الدوائر الحكومية بهذه الصفة المنتحلة”.واضاف البيان ان “المديرية أشارت إلى أن فريق عمل تابعا لها قام

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