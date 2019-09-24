الأرصاد العالمية الأرض مقبلة على ارتفاع قياسي للحرارة

2019/09/24 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف توقع دولي عن ارتفاع للحرارة في كوكب الأرض في السنوات القليلة المقبلة.وقال مسؤول بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الاثنين إن من المقرر ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية على الأقل عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.وردا على سؤال من رويترز، أضاف عمر بدور

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