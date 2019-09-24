2019/09/24 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختصر برنامج عقود الزواج الالكترونية الذي أطلقه مجلس القضاء الأعلى عبر محاكمه ‏مؤخرا الكثير من الحلقات الروتينية، هادفا إلى تخفيف الزخم عن المحاكم من جهة، وتذليل ‏الإجراءات وتبسيطها للمواطن من جهة أخرى، وهو في شكل آخر يشكل مواكبة مهمة للتطور ‏التكنولوجي في العالم.‏ويتيح البرنامج الذي أطلقه القضاء بدء معاملة الزواج بملء استمارة من البيت وعبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمة الالكترونية لعقود الزواج املأ استمارة من البيت وانتظر دعوة قريبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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