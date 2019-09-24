اتلاف مستلزمات طبية منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي ببغداد

2019/09/24 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء، عن إتلاف كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي بالعاصمة بغداد.

واضافت الهيئة في بيان

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