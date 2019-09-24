2019/09/24 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

تمكنت ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى في هيأة النزاهة من ضبط متهم بانتحال صفة مسؤول فيها، مبينة قيامه بمراجعة عدد من الدوائر الحكومية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهم بانتحال صفة مسؤول فيها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهم بانتحال صفة مسؤول فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).