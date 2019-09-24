2019/09/24 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و15 إبريل 1912، كان العالم على موعد مع واحدة من أسوأ وأشهر الكوارث البحرية.فبعد نحو ساعتين وأربعين دقيقة من ارتطامها بجبل جليدي في عرض المحيط الأطلسي، غاصت سفينة التيتانيك نحو القاع متسببة في مقتل ما لا يقل عن 1500 من ركّابها.

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