اتحاد الكرة يحدد التاسع من الشهر المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الاولى

2019/09/24 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم التاسع من الشهر المقبل موعدا لانطلاق منافسات دوري الدرجة الاولى لمجموعة بغداد .

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