التايمز: على السيسي أن يستمع إلى المعارضة لا أن يكمم الأفواه

2019/09/24 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة التايمز اليوم الثلاثاء، مقالا افتتاحيا تحت عنوان “أصم على ضفاف النيل” حثت فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى المعارضة لا أن يكمم الأفواه.وتقول الصحيفة إن مصر تحت حكم السيسي يسودها صمت المقابر.فالكثير من المعارضين في السجون وآخرون في المنفى.والحريات العامة في تراجع، كما

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