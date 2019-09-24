2019/09/24 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، امس الاثنين , المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق لإعادة الإعمار، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية تسليحاً وتدريباً.واستعرض رئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).