2019/09/24 | 11:08

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اندلاع حريق ضخم بمخزن للمواد الكهربائية في بغداد

بغداد -

كلمة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، اندلاع حريق

كبير في بناية ضخمة للمواد الكهربائية بحي العدل في بغداد.

وقالت المديرية في بيان أن "اكثر من (10) فرق تابعة للدفاع المدني،

سيطرت على حادث حريق كبير اندلع في منطقة حي العدل شارع الاسواق".

وبينت أن "الحادث عبارة عن احتراق مخزن للمواد الكهربائية، مكون من

طابقين تم تطويق النيران داخل البناية المحترقة واخماد النيران

وتحجيم الخسائر الاقتصادية دون تسجيل اصابات بشرية".

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