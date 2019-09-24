2019/09/24 | 11:08

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ضبط مستلزمات صحية منتهية الصلاحية في مطار بغداد

بغداد -

كلمة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، يوم الثلاثاء، عن إتلاف كمية

من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية في جمرك مطار بغداد

الدولي.

وقالت الهيئة في بيان ان كوادرها العاملة في جمرك الشحن الجوي "قامت

ايضا بإتلاف مواد مختلفة اخرى بسبب تلفها او لكونها ممنوعة

الاستيراد لمخالفتها الضوابط والتعليمات حيث تم اتلاف كمية من

(العلب البلاستيكية وليبلات موسومة) وكذلك اتلاف مواد غذائية كونها

تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري".

وأكدت، انها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق المادة

٦٨ /ثانيا من قانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل

والتعليمات النافذة".

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