بيل وهيلاري كلينتون يخطفان الأنظار في مراكش

2019/09/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت صور الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، بانتشار واسع في المغرب، بعدما ظهر الزوجان وهما يزوران بعض المواقع السياحية في مدينة مراكش وضواحيها جنوبي البلاد.وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن الزوجين كلينتون زارا المغرب لأجل المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد صديقهما؛ وهو الملياردير الأميركي ذو الأصول المغربية، مارك العسري.وظهر الزوجان في ساحة “جامع

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