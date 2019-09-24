2019/09/24 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افادت مصادر محلية، الثلاثاء، بمصرع واصابة 7 اشخاص بحادثي سير في ديالى.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 7 اشخاص بحادثي سير في ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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