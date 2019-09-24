2019/09/24 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادسية / خطوة برس أعلنت شرطة الديوانية القبض على ١٣ متهما مطلوبين عن قضايا مختلفة في المحافظة.وأكد بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “بإشراف وتوجيه مباشر من قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات نفذت المفارز التابعة إلى مراكز المهناوية ونفر وسومر والدغارة والسنية والشنافية وقسم مكافحة الإجرام والأسرة والطفل ممارسة أمنية واسعة للبحث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الديوانية تلقي القبض على ١٣ متهما وكالة خطوة برس.

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