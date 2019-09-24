تركيا قد تفقد 700 ألف سائح سنويا بسبب توماس كوك

2019/09/24 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا،امس الاثنين، إن انهيار شركة السياحة البريطانية “توماس كوك” يعني أن تركيا قد تشهد فقدان ما بين 600 و700 ألف سائح سنويا.وقال عثمان آيك لرويترز إن هناك في الوقت الحالي 45 ألف سائح في تركيا قدموا من بريطانيا وباقي دول أوروبا من خلال توماس كوك.وأضاف أن الشركة مدينة بما بين 100 و200 ألف جنيه إسترليني

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