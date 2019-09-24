اسعار النفط تهبط بسبب مخاوف تراجع الطلب

2019/09/24 | 11:16

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متابعة :سومر نيوز

نزلت أسعار النفط، الثلاثاء، في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان في تركيز ...

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