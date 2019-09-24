2019/09/24 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اسعار النفط تهبط بسبب مخاوف تراجع الطلب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
نزلت أسعار النفط، الثلاثاء، في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان في تركيز ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اسعار النفط تهبط بسبب مخاوف تراجع الطلب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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