2019/09/24 | 11:16

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متابعة :سومر نيوز

ذكرت تقارير علمية، أن باحثين هولنديين اكتشفوا قارة مفقودة أسفل أوروبا، وهو ما يسلط الضوء على حجم التغ...

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