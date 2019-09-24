اليابان ستستثمر 10 مليارات دولار في الغاز المسال لخفض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط

2019/09/24 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة نيكي يوم الثلاثاء أن القطاعين العام والخاص في اليابان سيستثمران عشرة مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المسال على نطاق أوسع في أنحاء العالم، وذلك بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط الخام من الشرق ا

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