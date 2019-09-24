2019/09/24 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان في تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب وأبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات في السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط ينزل والتركيز يتحول من الإمدادات السعودية إلى مخاوف الطلب العالمي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط ينزل والتركيز يتحول من الإمدادات السعودية إلى مخاوف الطلب العالمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).