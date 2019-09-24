الحكم بالحبس على اعضاء بأتحاد الكرة.. والاخير يعش صدمة

2019/09/24 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباراعرب الاتحاد العراقي بكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن صدمته بقرار حبس اثنين من موظفيه بشأن تزوير اوراق انتاخبات الاتحاد الكرة.

وحسب بيان اتحاد الكرة، تلقته وكالة النبأ للأخبار، ان "في الوقت الذي ما زلنا نؤمن ايمانا مطلقا بالقضاء العراقي ونزاهته، إلا اننا، وللحقيقة، نعيش صدمة حقيقية من القرار الذي طال اثنين من موظفي الاتحاد في قضية متشابكة، ضُخمت إعلاميا بشكل خطير".

واضاف، "وما زلنا أيضا نؤكد ان القضية برمتها لايوجد فيها مبرز جرمي، وان كل مايقال حيال ذلك هو محض تفسيرات لم تكن، ولن تكون، مقنعة لنا، وللكثيرين ممن تابعوا القضية".

واكد البيان، "برغم كل ذلك، فإننا سنطلق كل الطرق القانونية لتمييز القضية من جديد، ويحدونا امل كبير في اعادة الحق إلى وضعه الطبيعي الذي يريده القانون العراقي فقط".

واصدرت محكمة جنايات الرصافة، يوم امس الإثنين حكما بالحبس لمدة سنتين لامين سر الاتحاد صباح رضا وعلى رئيس لجنة الاستئناف في انتخابات الاتحاد الاخيرة ستار زوير بنفس الحكم، فيما أجلت النطق بالحكم على مدير العلاقات بالاتحاد وليد طبرة لعدم حضوره المحكمة، في الشكوى المقدمة ضدهم من قبل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال.



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