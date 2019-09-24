إحباط عملية تهريب 20 عجلة مثبتة بأسم غسالات جديدة

2019/09/24 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارأُحبطت عملية تهريب 20 عجلة دون الموديل، مسجلة بأسم "غسالات" وسقوف ثانوية، في ميناء ام قصر الشمالي بالبصرة.

وذكر بيان الهيئة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "هيئة المنافذ الحدودية تمكنت من إحباط محاولة تهريب عجلات غير مسموح باستيرادها (دون الموديل) عدد (20) مخبأة خلف إطارات مستعملة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة".

واضاف، "تمت عملية الضبط في سيطرة البحث والتحري/ هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد إنجاز المعاملات الكمركية من قبل المركز الكمركي في المنفذ ".

وتابع البيان، "بعد تدقيق الارسالية والكشف على الحاويات تبين وجود عجلات دون الموديل معدة للتهريب مخبأة خلف إطارات مستعملة وبواقع (10000) إطار صيني المنشأ".

وبين، ان مامثبت في المعاملات الكمركية للبضاعة عناوين وهمية عدة منها سقوف ثانوية وغسالات جديدة".

وبهذه العملية النوعية تثبت هيأة المنافذ الحدودية عزمها وعملها الدؤوب للوقوف سدٱ منيعا لكل المحاولات التي تحاول العبث بمقدرات الدولة والتجاوز على المال العام وإفشال كافة المخططات لتمرير الأجندة الخبيثة والبائسة للمساس بأقتصاد وامن بلدنا، وفق البيان.

واشار البيان الى، انه "أحيل ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة الميناء لغرض عرضه امام قاضي تحقيق ام قصر لمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



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