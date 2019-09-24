الصدر يصدر توجيهات للمدونين

2019/09/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، توجيهات للمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مكتب الصدر في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الصدر اصدر توجيهات بإنشاء (مجمع المدونين الوطني) وضمن خطوات المشروع الإصلاحي".

وأضاف :"على من أراد أن يكون مدوناً في الفيس بوك ضمن المجتمع فعليه الالتزام ببعض التوجيهات".

وفيما يلي توجيهات الصدر للمدونين:

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