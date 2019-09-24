الاركان الكويتية توضح حقيقة تهديد رئيسها باجتياح البصرة

2019/09/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، بياناً عقب تصريحات صحفية نسبت الى رئيسها، الفريق الركن محمد خالد الخضر، يهدد فيها باجتياح محافظة البصرة.

وذكرت الرئاسة في بيان أوردته وسائل اعلام كويتية، إنها "تنفي ما يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي من تصريحات تنسب لرئيس الاركان العامة للجيش"، مبينة أن "تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها".

واضافت أنها "تحتفظ بحقها القانوني بملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة".

ودعت رئاسة الأركان "مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي الى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، وتحري الدقة في التعامل معها".

وكان تصريحا تداولته مواقع التواصل الاجتماعي نسب الى رئيس اركان الجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر، يهدد فيه باجتياح محافظة البصرة في حال لم ينسحب العراق عن بناء الميناء الجديد.

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