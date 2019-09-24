النزاهة تضبط منتحلاً لصفة مسؤول فيها بنينوى

2019/09/24 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط منتحلا لصفة مسؤول فيها بنينوى.

وذكر بيان للنزاهة وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة تمكنت من ضبط متهم بانتحال صفة مسؤول فيها، مبينة قيامه بمراجعة عدد من الدوائر الحكومية بهذه الصفة المنتحلة”.

واضاف البيان ان “المديرية أشارت إلى أن فريق عمل تابعا لها قام بضبط المتهم أثناء وجوده في مكتب المعاون الفني للمدير العام لتربية المحافظة، لغرض التوسط لتعيين أحد الأشخاص كان برفقته، إذ تم ضبطه أيضا خلال العملية التي تمت بناء على مذكرة قضائية”.

وتابع إن “التحقيقات الأولية مع المتهم، الذي تم ضبطه بالجرم المشهود، قادت إلى اعترافه بمراجعة عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة؛ لغرض التوسط منتحلا صفة مسؤول في الهيئة”.

وبين انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قررت توقيفهما وفقا لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات”

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