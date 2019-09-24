إزاحة العشوائيات .. بين الضرورة الملحة والدعاية الانتخابية (تقرير)

2019/09/24 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أثارت قضية إزالة التجاوزات في محافظتي البصرة وكربلاء

جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والسياسية، لجهة توقيتها، وطريقة تنفيذها، من

ناحية البدء بالأحياء الفقيرة، دون التجاوزات الكبيرة التابعة لمسؤولين محليين،

مثل التجاوزات على الطاقة الكهربائية، أو تشييد مواقع واستراحات على أراض تابعة

للدولة.





وشهدت محافظة البصرة مؤخرًا، حملة واسعة لإزالة

التجاوزات، إذ شملت تلك الحملة عدة مناطق لمواطنين متجاوزين يقيمون فيها بصورة

عشوائية، وهو ما أثار حفيظة بعض الأطراف التي اتهمت باستغلال تلك الإجراءات لتعزيز

خزانها الانتخابي، قبل حلول اقتراع نيسان المقبل.

كما شهدت محافظة كربلاء، حملة واسعة لإزالة عدة عشوائيات، باستخدام الآلات الكبيرة، إذ تم تهديم عدة منازل تعود لمواطنين، فيما شهدت المدينة تظاهرات ليلة خلال اليومين الماضيين، ليتم التراجع عن قرار الإزالة، لحين توفير المسكن الملائم.

محافظات ترفض الحملة

لكن محافظات أخرى رأت أنه لا يمكن تطبيق الحملة في الوقت

الحالي، في ظل وجود آلاف المنازل المشيدة على أراض تجاوز.





وقال محافظ المثنى أحمد منفي إنه “من غير المعقول إزالة التجاوزات للمواطنين الذين لا يملكون المنازل السكنية، خاصة وأن محافظة المثنى تعتبر من أفقر المحافظات العراقية، وسنعمل خلال الفترة المقبلة مع الحكومة الاتحادية على توفير وتوزيع قطع الأراضي”.

وأضاف منفي، في تصريح لـ “النور نيوز” أن “المحافظة ستبدأ إزالة التجاوزات الحاصلة على الشوارع والطرقات، ولا تسمح بها، لكن المواطنين والعشوائيات، سيكونوا ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة في البلاد”.

محافظ المثنى أحمد منفي جودة

في خضم تلك الأحداث، سارعت كتل سياسة إلى استغلال هذه

الإجراءات للظهور بمظهر “المتباكي” على ما حصل للمواطنين الذين أزيلت

منازلهم، إذ دعا عدد من النواب والسياسيين إلى تأجيل تلك الحملات لحين توفير المكان

المناسب لهم، على الرغم من امتلاك تلك الأحزاب كتل سياسية كبيرة تشارك في العمل

السياسي، ولها وزراء في الحكومة، ومسؤولين محليين في أغلب تلك المحافظات، لكنها لم

تقدم شيئاً ملموساً على أرض الواقع لانتشال الطبقات الفقيرة من واقعها المزري.





حصاد “الشفل الأصفر”

بدوره، أعلن رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في ديوان محافظة

البصرة عبد الأمير إزالة التجاوزات عن 46 موقع في المحافظة ما بين شارع محوري وفرعي

حتى الآن.

ولفت حسن، في تصريحات صحفية إلى أن “هناك إجراءات ستتخذ

بحق المتجاوزين الذين أعادوا تجاوزاتهم وتتمثل بمصادرة تلك التجاوزات وإحالتهم إلى

المحاكم المختصة، مشيدا في الوقت ذاته ببعض

المتجاوزين الذين قال إنهم تعاونوا مع حملة رفع التجاوزات عبر إزالة تجاوزاتهم بأنفسهم”.

لكن النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، يرى أن تلك الحملة الواسعة

لإزالة التجاوزات وراءها دوافع سياسية.





النائب رامي السكيني

وقال السكيني في تصريح إن “آلاف العشوائيات في محافظة البصرة، غالبيتهم

من الفقراء وذوي الدخل المحدود ممن لا يمتلكون رواتب رعاية اجتماعية”.

وأضاف أن “المتضرر الوحيد من الحملة هم ذوي الدخل المحدود”،

مشيراً إلى أن “الحملة بدأت من الأحياء الفقيرة جداَ ومن المعوزين الذين لا يوجد

لديهم سند أو حزب”.





وأوضح أن “حملة المحافظ لم تمس أي تجاوز على أملاك الدولة وعقاراتها من قبل الأحزاب رغم مرور عدة أيام على انطلاقها”، لافتاَ إلى أن “هناك دوافع سياسية وراء الحملة، وعلى الحكومة المحلية توفير بديل قبل البدء بتلك الحملة”.

تصعيد في كربلاء

وتظاهر المئات في كربلاء، احتجاجاً على هدم منازلهم في إطار الحملة التي الجهات المعنية ضد المساكن العشوائية المبنية على أراضي الدولة وممتلكاتها و الأنشطة التجارية والحرفية غير المرخصة في الشوارع وعلى الأرصفة.

وتشير المعلومات التي حصل عليها “النور نيوز” إلى أن “عدد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية يبلغ 3700 مجمع عشوائي، وجاءت العاصمة بغداد في صدارة تلك المدن، بواقع 1002 منطقة عشوائية تليها محافظة البصرة ونينوى بنحو 700 عشوائية”.

وتأتي محافظتا كربلاء والنجف، في المراتب الاخرى بواقع 98 منطقة عشوائية، وأن عدد الوحدات السكنية في جميع المجمعات العشوائية يصل إلى 522 ألف وحدة سكنية، تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة.





من جهتها، أكدت كتلة سائرون النيابية، أنها كانت تنتظر من

الحكومة إزالة “التجاوزات” عن عقارات وأراضي الدولة التي استولت عليها

“جهات وشخصيات متنفذة”، معتبرةً أن “التقصير” الحكومي في حل أزمة

السكن كان سبباً رئيسياً في “التجاوزات والعشوائيات السكنية” من قبل مواطنين.

وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان:

“كنا ننتظر أن تبدأ الحكومة بإزالة التجاوزات عن عقارات وأراضي الدولة التي استولت

عليها الجهات والشخصيات المتنفذة لتؤكد مصداقيتها في تطبيق القانون على الجميع”.

وأضاف، أن “تطبيق القانون على الفقراء يثير الكثير من

علامات الاستفهام في ظل عدم وجود دراسة حقيقية وخطة ناجحة لحل مشكلة أزمة السكن إلى

تفاقم المشكلة”، متابعاً أن “التقصير الحكومي في حل أزمة السكن كان سبباً

رئيسياً في التجاوزات من قبل المواطنين وتكوين العشوائيات السكنية وعليه نطالب الحكومة

بإيقاف هدم دور المواطنين لحين إيجاد حلول مناسبة لهذا الملف”.

انتقائية في هدم العشوائيات

كما أدانت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر جودت العمل “غير الإنساني” التي تقوم بها السلطات في إطار حملتها التي شنتها ضد المساكن العشوائية المبنية على أراضي الدولة.

وقالت شاكر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “المحافظات التي شهدت حملة غير مسبوقة ضد التجاوزات يجب إيقافها ووضع حلول

فورية لها واطئة الكلفة ومن ثم تقوم السلطات المعنية بازالة التجاوزات ولا يمكن العمل

بهذه الطريقة”، مطالبة بتوفير البدائل أو التعويض المادي وإيقاف حملة الهدم لحين

توفير البدائل”.

بدوره، يؤكد الناشط حيدر الحلفي من محافظة كربلاء إن

“الذي حصل خلال الفترة الماضية، هو ترك بعض العشوائيات التابعة للأحزاب،

والمباشرة بأخرى، ليس لها سند من أي سياسي، وهو ما أثار حفيظة المواطنين الذي

تظاهروا ليلاً، وتمكنوا من استحصال قرار بإيقاف تلك الحملة”.

وأضاف الحلفي لـ “النور نيوز” أن “ما يحصل أن تلك العشوائيات مقسّمة بين الأحزاب، وتستخدمها في الانتخابات، وبالتالي عملية الإزالة أصبحت بشكل انتقائي، فضلاً عن استخدامها من قبل بعض الأطراف في بغداد للدعاية الانتخابية، إذ ظهرت تلك الأحزاب وكأنها تراعي المواطن وتطالب بوقف تلك الحملات، على الرغم من تسببها بواقعه المزري خلال السنوات الماضية”.

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