أردوغان: سننتقل إلى نظام “صفر نفايات” بحلول عام 2023

2019/09/24 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قرابة/ 400 / ألف مبنى في تركيا ستنتقل إلى نظام “صفر نفايات” بحلول عام 2023.واشار اردوغان في كلمة خلال قمة للمناخ، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بحسب وكالة ” الاناضول ” , إلى أن أي شيء معروض لفائدة الإنسان على سطح الأرض يعتبر أمانة يجيب حمايتها […]

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