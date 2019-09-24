اليابان تستثمر 10 مليارات دولار في الغاز المسال لخفض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط

2019/09/24 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت صحيفة نيكي، الثلاثاء، أن القطاعين العام والخاص في اليابان سيستثمران عشرة مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المسال على نطاق أوسع في أنحاء العالم، وذلك بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى خفض اعتمادها على النفط من الشرق الأوسط بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين في 14 أيلول، إذ يشكل النفط القادم من المنطقة حوالي تسعين بالمئة من وارداتها من الخام.

وقالت الصحيفة إن وزير الصناعة الياباني ايسشو سوجاوارا سيعلن الخطة خلال مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال في طوكيو يوم الثلاثاء.

وسيأتي مبلغ العشرة مليارات من تمويل للقطاعين العام والخاص واستثمار من كيانات مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن التي تدعمها الحكومة وكذلك من شركات تجارة خاصة ومؤسسات مالية وفقا لنيكي.

وقالت نيكي إنه مع تمويل قدرة عشرة مليارات دولار، تخطط اليابان لتمول مشاريع مثل محطات معالجة ومرافئ استقبال ومحطات لتوليد الكهرباء.

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