سحب 42 ألف وحدة من «توسان وسبورتيج» بسبب عيوب في العادم

2019/09/24 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة البيئة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إن شركتي هيونداي موتور وكيا موتورز تخططان لسحب حوالي 42 ألف وحدة من سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالديزل بسبب عيوب في أجزاء العادم.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية نقلاً عن بيان للوزارة، أنها "وافقت على خطة شركتين لصناعة السيارات لإصلاح أنظمة العادم التي بها بعض العيوب من طرازين من سيارات الدفع الرباعي الخاصة بهما - توسان 2.0 من هيونداي موتورز واسبورتيج 2.0 من كيا موتورز".

وسيتم سحب 41,505 سيارة تنطوي على 21،720 وحدة من توسان 2.0 تم تصنيعها من 29 حزيران من العام الماضي إلى 15 حزيران من هذا العام و 19،785 وحدة من سبورتيج 2.0 التي تم انتاجها بين 29 حزيران و 14 حزيران من هذا العام، وذلك بدءاً من يوم الأربعاء، من أجل إصلاح العيوب وفقا لما قالت الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن السيارات التي سيتم سحبها تحتوي على مرشح لجزيئات الديزل معطل بسبب خلل في برنامج التحكم في درجة حرارة غاز العادم، والذي ينتج عنه ضوء تحذير من نظام التشخيص.

وتعتزم هيونداي وكيا استبدال الأجزاء التالفة مجانًا.

وفي عام 2017 ، سحب صانعو السيارات 210 ألف وحدة من سيارات توسان وسبورتيج لمشاكل منفصلة.

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