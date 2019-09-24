2019/09/24 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء مديرية شرطة محافظة المثنى بإعادة مبلغ 110 ملايين دينار صرفتها لـ 13 من ضباطها خلافاً للضوابط والتعليمات الى خزينة الدولة.وقال بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “التوصية جاءت على خلفية اكتشاف لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام وجود مخالفات قانونية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية توصي مديرية شرطة المثنى بإعادة 110 ملايين دينار وكالة خطوة برس.

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