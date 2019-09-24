سعر الدولار لهذا اليوم الثلاثاء

2019/09/24 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، يوم الثلاثاء،

استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار

العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1203 دنانير للدولار الواحد،

أي 120 ألفاً و300 ديناراً للمائة دولار.

وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:

سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً

للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1197.5 دينار، أي 119 ألفاً و750 ديناراً

للمائة دولار.

سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط الخام – حتى إعداد هذا الخبر:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 109.80 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 124.30 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 568.20 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1522.10 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 64.40 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 58.33 دولار.انتهى

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