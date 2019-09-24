القبض على منتحل صفة مسؤول في النزاهة

2019/09/24 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أعلنت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، ضبط متهم بانتحال صفة

مسؤول فيها، قام بمراجعة عدد من الدوائر الحكومية بهذه

الصفة.

وقالت الهيئة، في بيان إن “كوادرها ضبطت المتهم أثناء وجوده في مكتب

المعاون الفني للمدير العام لتربية المحافظة؛ لغرض التوسط لتعيين

أحد الأشخاص كان برفقته، إذ تم ضبطه أيضاً خلال العملية التي تمَّت

بناءً على مذكرة قضائية”.

وبينت، أن “التحقيقات الأولية مع المتهم، الذي تم ضبطه بالجرم

المشهود، قادت إلى اعترافه بمراجعة عدد من الدوائر الحكومية في

المحافظة؛ لغرض التوسط منتحلاً صفة مسؤول في الهيئة”، موضحةً أنه

“تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين على الهيئة

التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قررت

توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات”.

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