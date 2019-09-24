يعقوب بن افرات - التجمع في موقف لا يحسد عليه

2019/09/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يعقوب_بن_افرات وصف مراقبون قرار القائمة المشتركة بالتوصية على بيني غانتس كمرشح لرئاسة الحكومة بالخطوة التاريخية.واحتل الخبر عناوين الصحف المحلية وحتى العالمية.وقد نشرت صحيفة نيو يورك تايمز الامريكية مقال رأي لرئيس القائمة المشتركة ايمن عودة يفسر من خلاله قرار القائمة المشتركة بتفضيل غانتس على نتانياهو.وقد حظى ايمن عودة بتأييد واسع جدا من قبل المعسكر المعادي للرئيس دونالد ترامب وحليفه الاسرائيلي وربيبه نتانياه......

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