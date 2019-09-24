2019/09/24 | 11:40

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باقري : العراقيون نجحوا في محاربة الإرهاب بفتوى المرجعية الدينية

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد

باقري أن العراقيين نجحوا في محاربة الإرهاب بفتوى المرجعية الدينية

وتشكيل قوات الحشد الشعبي .

باقري أشار إلى أن أيّ أعتداء على الجمهورية الإسلامية سيكون

بإنتظاره ما حدث للطائرة الأميركية المسيرة وناقلة النفط البريطانية

وأن هزيمة العدو وأسر جنوده ستكون نتيجة أية حرب ، داعياً السعودية

والإمارات إلى أن تعملا إلى جانب إيران للحفاظ على أمن المنطقة

وإستقرارها.

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