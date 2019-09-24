2019/09/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ 5222 من موظفيها

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

11:23 am

17

تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ 5222 من موظفيها

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ 5222 من موظفيها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ 5222 من موظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).