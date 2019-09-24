2019/09/24 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ 5222 من موظفيها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ 5222 من موظفيها
الثلاثاء
24
أيلول
2019 :
11:23 am
17
تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ 5222 من موظفيها
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ 5222 من موظفيها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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