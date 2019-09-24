2019/09/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن الدفاع المدني في بغداد / الكرخ اليوم الثلاثاء عن إخماد حريق في حي العدل بالعاصمة.وذكر بيان للدفاع المدني تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكن الابطال رجال بغداد الكرخ من السيطرة على حادث حريق كبير نشب داخل محزن للأجهزة الكهربائية في منطقة حي العدل بعد ان بذلت فرقنا جهودا كبيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يخمد حريقا في حي العدل وكالة خطوة برس.

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