دخلت الى المستشفى برفقة والدتها فلم تخرج منها.. اختفاء فتاة عراقية بظروف غامضة

2019/09/24 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق فتحت شرطة أربيل، تحقيقا في ملف فتاة تبلغ 14 عاما مجهولة المصير منذ ستة ايام.وتدعى الفتاة دنيا كمال مغديد، خرجت مع والدتها الى مستشفى الاطفال والولادة باربيل وبقيتا في المستشفى لفترة ثم اختفت الفتاة وبعد ذلك اتصلت الفتاة بشقيقها.وقالت الفتاة في المكالمة الهاتفية “اريد التحدث مع والدي”، الا انه بعد […]

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