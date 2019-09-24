حملة لازالة الترسبات والقصب والاعشاب المائية لضفتي نهر الفرات في الانبار

2019/09/24 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قامت وزارة الموارد المائية دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر بمحافظة الانبار، بحملة لازالة الترسبات والقصب والاعشاب المائية لضفتي نهر الفرات في مدينة الرمادي.

وقال

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