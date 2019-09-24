عطاء تطالب بتشريع قانون يمنع حاملي الجنسيات الاجنبية من الوصول الى المسؤولية

2019/09/24 | 11:48

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بغداد :سومر نيوز

طالب رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي، الثلاثاء ، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون يمنع حملة ...

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