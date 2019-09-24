حريق يلتهم مخزنا للمواد الكهربائية في بغداد

2019/09/24 | 11:48

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بغداد/ سومر نيوز

تمكن رجال الدفاع المدني من اخماد حريق كبير اندلع في مخزن للمواد الكهربائية في شارع الاسواق بمنطقة حي ...

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