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حريق يلتهم مخزنا للمواد الكهربائية في بغداد


حريق يلتهم مخزنا للمواد الكهربائية في بغداد
2019/09/24 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ سومر نيوز

تمكن رجال الدفاع المدني من اخماد حريق كبير اندلع في مخزن للمواد الكهربائية في شارع الاسواق بمنطقة حي ...

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