2019/09/24 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حريق يلتهم مخزنا للمواد الكهربائية في بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
تمكن رجال الدفاع المدني من اخماد حريق كبير اندلع في مخزن للمواد الكهربائية في شارع الاسواق بمنطقة حي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حريق يلتهم مخزنا للمواد الكهربائية في بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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