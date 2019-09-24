الفتلاوي: يكشف عن اتصالات مع عدة دول لشراء منظومات للدفاع الجوي

2019/09/24 | 11:48

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، عن وجود اتصالات مع عدة دول لشراء منظومات للدفاع الج...

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