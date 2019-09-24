2019/09/24 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المحتمل أن العديد من الأشخاص طرحوا على أنفسهم أسئلة غاية في الغرابة، من بينها، مثلا، هل توجد كائنات لا تموت (خالدة) على سطح الأرض؟! هنا ستكون الإجابة على هذا السؤال، نعم، هناك بعض الكائنات والحيوانات لا تموت أبدا، إلا في حال وجود تأثير خارجي عليها (افتراس، كوارث طبيعية، إلخ).ماذا يعني أن تكون خالدا؟

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 مخلوقات خالدة لا تموت أبداً… تعرف إليها! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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