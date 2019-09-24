2019/09/24 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى عالم أعصاب بارز أن المخاوف من أن التعرض للضوء الأزرق للهاتف المحمول قبل النوم هي المسبب في النمط الفوضوي للنوم، لا أساس لها من الصحة.وقال البروفيسور راسل فوستر، مدير معهد النوم والعلوم العصبية في جامعة أوكسفورد، إن تأثير الضوء الساطع المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، على ساعات النوم، “مستبعد للغاية”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف التأثير الحقيقي للهواتف على الساعة البيولوجية للجسم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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