2019/09/24 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر /موازين نيوز/، أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند إلافتتاح اليوم الثلاثاء 2019/9/24

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