أسهم أوروبا تنتعش مع ارتفاع البنوك وتهدئة آمال التجارة لمخاوف النمو

2019/09/24 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتعشت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، إذ تلقت دعما من قطاع البنوك في الوقت الذي هدأ فيه التفاؤل حيال التجارة الأمريكية الصينية مخاوف النمو التي تسببت فيها مسوح مؤشرات مديري مشتريات جاءت مخيبة للآمال في أنحاء التكتل.

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